Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: анекдоты 27 июня

Новый мобильный тариф "Блондинка!" Говоришь сколько угодно. И конечно же , там кто-то что-то платит.
Где ваши бахилы?!
- Я знакомый главврача!
- Хорошо. А микробы об этом знают?
В процессе протирания рук влажными салфетками, самое главное вовремя остановится и начать протирать все предметы, находящиеся вокруг.
Сначала женщина десять лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.
Мужик разглядывает 500-тую купюру на просвет, не фальшивая ли.
Появляется гаишник:
- Вы не на машине?
- Нет.
- Жаль.