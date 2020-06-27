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Суббота, 27.06.2020
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Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: анекдоты 27 июня

Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: анекдоты 27 июня
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф
Прикольные анекдоты для наших любимых юмористов, в которых: про брак, экономию и папу.
  • 1

    Новый мобильный тариф "Блондинка!" Говоришь сколько угодно. И конечно же , там кто-то что-то платит.

  • 2

    Где ваши бахилы?!

    - Я знакомый главврача!

    - Хорошо. А микробы об этом знают?

  • 3

    В процессе протирания рук влажными салфетками, самое главное вовремя остановится и начать протирать все предметы, находящиеся вокруг.

    Сначала женщина десять лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.

  • 4

    Мужик разглядывает 500-тую купюру на просвет, не фальшивая ли.

    Появляется гаишник:

    - Вы не на машине?

    - Нет.

    - Жаль.

Больше смейтесь и меньше грустите: утренние анекдоты 27 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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