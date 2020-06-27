Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: анекдоты 27 июня

Новый мобильный тариф "Блондинка!" Говоришь сколько угодно. И конечно же , там кто-то что-то платит.

- Хорошо. А микробы об этом знают?

3

В процессе протирания рук влажными салфетками, самое главное вовремя остановится и начать протирать все предметы, находящиеся вокруг.

Сначала женщина десять лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.