Отличное настроение: вечерние анекдоты 27 июня

Только у нас в день рождения тебя обязательно поздравит банк, в котором ты брал кредит, и вежливо напомнит, сколько ты должен заплатить в этом месяце и когда.

2

Встречаются два друга. Один говорит:

- Хочешь, я подарю тебе на день рождения портмоне? Или зажим для денег?

Второй:

- Зажим для денег у меня уже есть. Знакомься: это моя жена Надя.