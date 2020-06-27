Отличное настроение: вечерние анекдоты 27 июня

Только у нас в день рождения тебя обязательно поздравит банк, в котором ты брал кредит, и вежливо напомнит, сколько ты должен заплатить в этом месяце и когда.
Встречаются два друга. Один говорит:
- Хочешь, я подарю тебе на день рождения портмоне? Или зажим для денег?
Второй:
- Зажим для денег у меня уже есть. Знакомься: это моя жена Надя.
Есть ложь, есть гнусная ложь и есть "Я ничего не нажимала, оно само!".
В ресторане:
- А почему у вас такие порции маленькие?
- Да вы это сначала попробуйте съесть!
Учиться никогда не поздно, а если поздно, то можно включить лампу.