Улыбнись миру: позитивные утренние анекдоты 28 июня

Включаю робот-пылесос, а он подкатывает к смарт-холодильнику и они целый день обсуждают какой же их хозяин прожора и засранец.

Этот ваш умный дом полная фигня.

Сейчас в супермаркете мужчина посмотрел на меня, потом повернулся к своей жене и сказал: "О, нам еще свинина нужна, я вспомнил!". Всегда рада помочь!

3

Студенты в аудитории перед экзаменом.

- Слушай, как зовут нашего преподавателя?

- Его не зовут, он сам приходит.

- Смотри, на этой фотографии моя новая подруга!

- Да ей лет 25 всего! А тебе - 70! Что она в тебе нашла?! Любовь точно слепа...

- Да нет, ее Лена зовут!