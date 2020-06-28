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Улыбнись миру: позитивные утренние анекдоты 28 июня

Улыбнись миру: позитивные утренние анекдоты 28 июня
Обновлено 04:42 Сегодня Телеграф
Зарядись позитивом с самого утра от нашей крутой подборки анекдотов, в которых: про блондинок, шахматистов и семейные отношения.
  • 1

    Этот ваш умный дом полная фигня.

    Включаю робот-пылесос, а он подкатывает к смарт-холодильнику и они целый день обсуждают какой же их хозяин прожора и засранец.

  • 2

    Сейчас в супермаркете мужчина посмотрел на меня, потом повернулся к своей жене и сказал: "О, нам еще свинина нужна, я вспомнил!". Всегда рада помочь!

  • 3

    Студенты в аудитории перед экзаменом.

    - Слушай, как зовут нашего преподавателя?

    - Его не зовут, он сам приходит.

    - Смотри, на этой фотографии моя новая подруга!

    - Да ей лет 25 всего! А тебе - 70! Что она в тебе нашла?! Любовь точно слепа...

    - Да нет, ее Лена зовут!

  • 4

    Бесит, когда мужики говорят, что хотят сына, потому что им нужен наследник. Чего там у тебя наследовать? Кредиты твои?

Отличное настроение: вечерние анекдоты 27 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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