Улыбнись миру: позитивные утренние анекдоты 28 июня

Этот ваш умный дом полная фигня.
Включаю робот-пылесос, а он подкатывает к смарт-холодильнику и они целый день обсуждают какой же их хозяин прожора и засранец.
Сейчас в супермаркете мужчина посмотрел на меня, потом повернулся к своей жене и сказал: "О, нам еще свинина нужна, я вспомнил!". Всегда рада помочь!
Студенты в аудитории перед экзаменом.
- Слушай, как зовут нашего преподавателя?
- Его не зовут, он сам приходит.
- Смотри, на этой фотографии моя новая подруга!
- Да ей лет 25 всего! А тебе - 70! Что она в тебе нашла?! Любовь точно слепа...
- Да нет, ее Лена зовут!
Бесит, когда мужики говорят, что хотят сына, потому что им нужен наследник. Чего там у тебя наследовать? Кредиты твои?