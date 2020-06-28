Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику
Президент возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику
Эпидемия коронавируса: в столице за сутки COVID-19 подтвердили у еще 69 человек
Эпидемия COVID-19: в столице за сутки заболели еще 69 человек
Ключевой защитник Динамо травмировался
Ключевой защитник Динамо травмировался
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 июня

От улыбки станет всем светлей: анекдоты 28 июня

От улыбки станет всем светлей: анекдоты 28 июня
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф
Смешные анекдоты, в которых: про женщин, джентельменов и семейные отношения.
  • 1

    Влюблённые! Прежде чем бежать в ЗАГС, поклейте вместе обои!

  • 2

    Даже в 8 лет мне значительно меньше хотелось найти клад, чем сейчас.

  • 3

    - Сударыня, а не соблаговолите ли вы зайти ко мне на чашку чая, дабы полюбоваться потолком моей спальни?

    На улице дует такой сильный ветер! Сегодня видел, как мужик выплёвывал окурок пять раз подряд...

  • 4

    На улице к молодому мужчине подходит хорошенькая женщина.

    - Извините, - говорит она, - но мне кажется, что вы - отец одного из моих ребятишек...

    Мужчина в ужасе:

    - Я?

    - Успокойтесь, - отвечает она. - Я - учительница.

Улыбнись миру: позитивные утренние анекдоты 28 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
02 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
03 Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного
04 Совещание у Зеленского: глава СНБО допускает, что ученики не вернутся в школы осенью
05 В Харькове ВАЗ наехал на коляску с младенцем: ребенок погиб
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Украине отмечают День Конституции
Сегодня в Украине отмечают День Конституции
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Смягчение карантина: Тунис открыл туристический сезон
Смягчение карантина: Тунис открыл туристический сезон
День молодежи-2020: история и значение праздника
День молодежи-2020: история и значение праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь