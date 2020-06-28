От улыбки станет всем светлей: анекдоты 28 июня

Влюблённые! Прежде чем бежать в ЗАГС, поклейте вместе обои!
Даже в 8 лет мне значительно меньше хотелось найти клад, чем сейчас.
- Сударыня, а не соблаговолите ли вы зайти ко мне на чашку чая, дабы полюбоваться потолком моей спальни?
На улице дует такой сильный ветер! Сегодня видел, как мужик выплёвывал окурок пять раз подряд...
На улице к молодому мужчине подходит хорошенькая женщина.
- Извините, - говорит она, - но мне кажется, что вы - отец одного из моих ребятишек...
Мужчина в ужасе:
- Я?
- Успокойтесь, - отвечает она. - Я - учительница.