Вы будете смеяться: вечерние анекдоты 29 июня

- Чем закончилась ваша ссора с женой?
- Приползла ко мне на коленях!
- И что сказала?
- Вылезай из-под кровати, я успокоилась!
- Не хочу сказать, что ты толстая,
но бабушка бы тобой гордилась.
Выпускники лингвистических факультетов могут кричать "Свободная касса!" на нескольких языках.
- Девушка, вы такая красивая, умная, с чувством юмора. И глаза, и фигура, и волосы - всё прекрасно!
- Спасибо, я тронута.
- Это мы тоже заметили.
- Мама, я пришел!
Мама не отрывая голову от компьютера:
- Ну, и где ты шлялся?
- Мам, вообще то я из армии вернулся!!!