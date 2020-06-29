Вы будете смеяться: вечерние анекдоты 29 июня

- И что сказала?

- Приползла ко мне на коленях!

- Чем закончилась ваша ссора с женой?

но бабушка бы тобой гордилась.

- Не хочу сказать, что ты толстая,

3

Выпускники лингвистических факультетов могут кричать "Свободная касса!" на нескольких языках.

- Девушка, вы такая красивая, умная, с чувством юмора. И глаза, и фигура, и волосы - всё прекрасно!

- Спасибо, я тронута.

- Это мы тоже заметили.