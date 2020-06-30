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Веселое утро: самые смешные анекдоты 30 июня

Веселое утро: самые смешные анекдоты 30 июня
Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты для хорошего настроения, в которых: про детей, предсказательницу и технологии.
  • 1

    В детстве мы не парились, как нам одеваться - всю одежду для нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители тоже особо не парились, как нас одевать...

  • 2

    Хотел на днях купить успокоительного, но увидел цену и распсиховался.

  • 3

    Дятел очень увлеченно и сосредоточенно долбил бетонный столб, и потому на территории дурдома смотрелся весьма органично...

     

    На телефонные звонки с просьбой позвать кого-то из родителей в их отсутствие, мальчик, сын папы-адвоката и мамы-судмедэксперта, отвечал:

    - Их нет дома.

    - А где они?

    - Папа в тюрьме, а мама в морге.

  • 4

    В детстве, играя в войнушку, самое сложное было не убить противника, а доказать, что ты его убил.

Вы будете смеяться: вечерние анекдоты 29 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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