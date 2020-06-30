Веселое утро: самые смешные анекдоты 30 июня

В детстве мы не парились, как нам одеваться - всю одежду для нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители тоже особо не парились, как нас одевать...

Хотел на днях купить успокоительного, но увидел цену и распсиховался.

3

Дятел очень увлеченно и сосредоточенно долбил бетонный столб, и потому на территории дурдома смотрелся весьма органично...

На телефонные звонки с просьбой позвать кого-то из родителей в их отсутствие, мальчик, сын папы-адвоката и мамы-судмедэксперта, отвечал:

- Их нет дома.

- А где они?

- Папа в тюрьме, а мама в морге.