С улыбкой по жизни: юморные анекдоты 30 июня

Консьержка в подъезде - это просто мясная капча.
Вначале он звал ее "Дорогая", затем "Золотце", в надежде что она таки упорхнет, стал называть "Птичка", но было поздно - пингвины, как известно, не летают.
Свадьба делает мужчину счастливым только в одном случае - если это свадьба его дочери.
Мужик спрашивает жену:
- Дорогая, что тебе подарить на день рождения?
- Подари мне то, что разгоняется до сотни за три секунды!
Короче, подумал мужик и подарил ей весы!
В теплушке на кладбище пьют два мужика.
- Вася, а кто подарил тебе этот огромный золотой браслет?
- Мишка, ты дурак что ли? Забыл кого мы вчера похоронили?