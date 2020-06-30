С улыбкой по жизни: юморные анекдоты 30 июня

1 Консьержка в подъезде - это просто мясная капча.

2 Вначале он звал ее "Дорогая", затем "Золотце", в надежде что она таки упорхнет, стал называть "Птичка", но было поздно - пингвины, как известно, не летают.

3 Свадьба делает мужчину счастливым только в одном случае - если это свадьба его дочери. Мужик спрашивает жену: - Дорогая, что тебе подарить на день рождения? - Подари мне то, что разгоняется до сотни за три секунды! Короче, подумал мужик и подарил ей весы!