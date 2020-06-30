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Вечерняя пятиминутка смеха: анекдоты 30 июня

Вечерняя пятиминутка смеха: анекдоты 30 июня
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф
Веселые анекдоты на вечер 30 июня, что подарят вам веселое летнее настроение. Сегодня в программе: про самое большое богатство, жену, которая не продается и степень адекватности.
  • 1

    Муж с женой в постели. Жена отнекивается, мол, голова болит, вставать рано. Тогда муж достает кольцо с бриллиантом. Жена:

    - Что?! И ты подумал, что я продамся за какое-то кольцо? Я тебе что, продажная женщина? Или маленькая школьница? Или шаловливая медсестричка?

  • 2

    А еще он мою гитару против меня настраивает!

  • 3

    Заходит заяц в купе и спрашивает:

    - Кто хочет получить в морду?

    Встает лев:

    - Ну, я хочу!

    - Тогда выйди в тамбур. Мне там только что дали.

    Обществу защиты животных задали вопрос:

    - Кто умнее - кошки или собаки?

    - Конечно, кошки!

    - Почему?

    - А где вы видели кошек, везущих по тундре упряжку с чукчами?

  • 4

    После определенной суммы украденного экономика превращается в политику.

С улыбкой по жизни: юморные анекдоты 30 июня

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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