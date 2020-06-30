Вечерняя пятиминутка смеха: анекдоты 30 июня

Муж с женой в постели. Жена отнекивается, мол, голова болит, вставать рано. Тогда муж достает кольцо с бриллиантом. Жена:
- Что?! И ты подумал, что я продамся за какое-то кольцо? Я тебе что, продажная женщина? Или маленькая школьница? Или шаловливая медсестричка?
А еще он мою гитару против меня настраивает!
Заходит заяц в купе и спрашивает:
- Кто хочет получить в морду?
Встает лев:
- Ну, я хочу!
- Тогда выйди в тамбур. Мне там только что дали.
Обществу защиты животных задали вопрос:
- Кто умнее - кошки или собаки?
- Конечно, кошки!
- Почему?
- А где вы видели кошек, везущих по тундре упряжку с чукчами?
После определенной суммы украденного экономика превращается в политику.