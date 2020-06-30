Вечерняя пятиминутка смеха: анекдоты 30 июня

1

Муж с женой в постели. Жена отнекивается, мол, голова болит, вставать рано. Тогда муж достает кольцо с бриллиантом. Жена:

- Что?! И ты подумал, что я продамся за какое-то кольцо? Я тебе что, продажная женщина? Или маленькая школьница? Или шаловливая медсестричка?