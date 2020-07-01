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Порция заразного смеха с самого утра: забавные анекдоты 1 июля

Порция заразного смеха с самого утра: забавные анекдоты 1 июля
Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф
Подари себе минуты истинного расслабления и позитива с нашими шутками, в которых про мальчика с подарками, ежика в очереди и хитрого шефа.
  • 1

    Девушки! Берегите себя - не заглядывайте в телефон парня.

    Парня тоже берегите - убирайте свой телефон от него подальше.

  • 2

    - Я захвачу мир!

    - Шапку надень!

    - Ну, мам!

  • 3

    Ничто не предвещало беды в то раннее июльское солнечное утро: ни молодые пупырчатые, только что с грядки, хрустящие огурчики, ни огромная кружка еще пахнущего коровой теплого парного молока...

    Все в ней было от ребра Адама, особенно фигура.

  • 4

     

    У одного фермера сгорел амбар. Страховой агент ему сообщил, что вместо денег по страховому полису ему заново отстроят амбар.

    - Раз у вас такая практика, то я аннулирую страховку моей жены.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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