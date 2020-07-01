Порция заразного смеха с самого утра: забавные анекдоты 1 июля

Парня тоже берегите - убирайте свой телефон от него подальше.

Девушки! Берегите себя - не заглядывайте в телефон парня.

3

Ничто не предвещало беды в то раннее июльское солнечное утро: ни молодые пупырчатые, только что с грядки, хрустящие огурчики, ни огромная кружка еще пахнущего коровой теплого парного молока...

Все в ней было от ребра Адама, особенно фигура.