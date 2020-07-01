Порция заразного смеха с самого утра: забавные анекдоты 1 июля

Девушки! Берегите себя - не заглядывайте в телефон парня.
Парня тоже берегите - убирайте свой телефон от него подальше.
- Я захвачу мир!
- Шапку надень!
- Ну, мам!
Ничто не предвещало беды в то раннее июльское солнечное утро: ни молодые пупырчатые, только что с грядки, хрустящие огурчики, ни огромная кружка еще пахнущего коровой теплого парного молока...
Все в ней было от ребра Адама, особенно фигура.
У одного фермера сгорел амбар. Страховой агент ему сообщил, что вместо денег по страховому полису ему заново отстроят амбар.
- Раз у вас такая практика, то я аннулирую страховку моей жены.