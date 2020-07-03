Волна позитива на день: смешные анекдоты 3 июля

– Правда ли, что результаты IQ-теста учитываются при приеме на работу?
– Правда. Тех, у кого IQ выше, чем у начальника – не берут.
– Доктор сказал, что поставит меня на ноги за пару недель. И точно: чтобы оплатить его счета, мне пришлось продать машину…
Пословица “Что написано пером – не вырубишь топором” несколько устарела. Нынче актуально: “Что написано клавиатурой – то не выдолбишь арматурой”.
Понял, что соскучился по временам, когда можно было просто простудиться, кашлять, валяться с температурой, истекать соплями, но не писать при этом завещание.
Я в своей жизни видела, как минимум три адских пламени. 1) В кино, 2) Когда горели склады на соседней территории 12 гектар, 3) Когда попросила мужа присмотреть за котлетами