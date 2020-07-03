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Волна позитива на день: смешные анекдоты 3 июля

Волна позитива на день: смешные анекдоты 3 июля
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф
Много позитива и положительных эмоций в анекдотах о идиотизме, смсках и отношениях в семье.
  • 1

    – Правда ли, что результаты IQ-теста учитываются при приеме на работу?

    – Правда. Тех, у кого IQ выше, чем у начальника – не берут.

  • 2

    – Доктор сказал, что поставит меня на ноги за пару недель. И точно: чтобы оплатить его счета, мне пришлось продать машину…

  • 3

    Пословица “Что написано пером – не вырубишь топором” несколько устарела. Нынче актуально: “Что написано клавиатурой – то не выдолбишь арматурой”.

    Понял, что соскучился по временам, когда можно было просто простудиться, кашлять, валяться с температурой, истекать соплями, но не писать при этом завещание.

  • 4

    Я в своей жизни видела, как минимум три адских пламени. 1) В кино, 2) Когда горели склады на соседней территории 12 гектар, 3) Когда попросила мужа присмотреть за котлетами

Веселого настроения: утренние анекдоты 3 июля

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты, Утренние анекдоты.

Автор:

Телеграф
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