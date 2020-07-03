Волна позитива на день: смешные анекдоты 3 июля

1 – Правда ли, что результаты IQ-теста учитываются при приеме на работу? – Правда. Тех, у кого IQ выше, чем у начальника – не берут.

2 – Доктор сказал, что поставит меня на ноги за пару недель. И точно: чтобы оплатить его счета, мне пришлось продать машину…

3 Пословица “Что написано пером – не вырубишь топором” несколько устарела. Нынче актуально: “Что написано клавиатурой – то не выдолбишь арматурой”. Понял, что соскучился по временам, когда можно было просто простудиться, кашлять, валяться с температурой, истекать соплями, но не писать при этом завещание.