Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на вечер 3 июля

Сейчас дети 12-13 лет переживают расставания в отношениях, а когда я был в их возрасте, я всегда старался закрывать холодильник медленно, чтобы увидеть на каком моменте выключается свет.
Парень остановил на улице со словами: "Верите ли вы в Бога? " Я сказал ему, что стыдно своих в лицо не узнавать, и на собрании будет поднят вопрос о его компетентности. Я злой.
не верьте женщине в колготках
особенно на голове
особенно с ружьем двуствольным
но соглашайтесь с ней во всем
С возрастом я становлюсь всё сильнее: сумку с продуктами на 1000 грн носить всё легче и легче.
— У вас в роду были проблемы с психикой?
— Вроде нет.
— Приятно быть первым, не правда ли?