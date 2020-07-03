Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на вечер 3 июля

1 Сейчас дети 12-13 лет переживают расставания в отношениях, а когда я был в их возрасте, я всегда старался закрывать холодильник медленно, чтобы увидеть на каком моменте выключается свет.

2 Парень остановил на улице со словами: "Верите ли вы в Бога? " Я сказал ему, что стыдно своих в лицо не узнавать, и на собрании будет поднят вопрос о его компетентности. Я злой.

3 не верьте женщине в колготках особенно на голове особенно с ружьем двуствольным но соглашайтесь с ней во всем С возрастом я становлюсь всё сильнее: сумку с продуктами на 1000 грн носить всё легче и легче.