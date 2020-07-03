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Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на вечер 3 июля

Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на вечер 3 июля
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф
Забудь о проблемах вместе с нашими крутыми анекдотами о собаках-единорогах, женщинах с колготками на голове и злых женщин тоже...
  • 1

    Сейчас дети 12-13 лет переживают расставания в отношениях, а когда я был в их возрасте, я всегда старался закрывать холодильник медленно, чтобы увидеть на каком моменте выключается свет.

  • 2

    Парень остановил на улице со словами: "Верите ли вы в Бога? " Я сказал ему, что стыдно своих в лицо не узнавать, и на собрании будет поднят вопрос о его компетентности. Я злой.

  • 3

    не верьте женщине в колготках

    особенно на голове

    особенно с ружьем двуствольным

    но соглашайтесь с ней во всем

    С возрастом я становлюсь всё сильнее: сумку с продуктами на 1000 грн носить всё легче и легче.

  • 4

    — У вас в роду были проблемы с психикой?

    — Вроде нет.

    — Приятно быть первым, не правда ли?

Волна позитива на день: смешные анекдоты 3 июля

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты, Утренние анекдоты.

Автор:

Телеграф
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