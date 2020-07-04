Только хорошее настроение: утренние анекдоты 4 июля

— Алло, это центр занятости?
— Да.
— Можно у вас денег занять?
Телеканал "Культура" окупается только за счет огорода, который находится за телестудией.
Вы в курсе, что когда вас летом в лесу кусают комары, это они не ради пропитания. Они эту кровь тащат на анализ кукушке, чтобы та потом точнее определила, сколько вам жить осталось.
Люди, которые следят, чтобы их кошечка рожала котят только от котиков той же породы, что и она - самые милые нацисты в мире.
Почему все бесятся с детей, которые орут в самолете? Они такие же люди, с такими же правами. У вас тоже есть право орать в самолете, просто вы им почему-то не пользуетесь.