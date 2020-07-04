Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус на предприятиях Укроборонпрома: всего заболело 124 человека
Коронавирус на предприятиях Укроборонпрома: всего заболело 124 человека
Трамп считает, что Байден не сможет составить когнитивный IQ-тест
Трамп считает, что Байден не сможет составить когнитивный IQ-тест
Рома может изменить главного тренера
Рома может изменить главного тренера
Рецепт дня: баклажаны по-тайски
Рецепт дня: баклажаны по-тайски

Только хорошее настроение: утренние анекдоты 4 июля

Только хорошее настроение: утренние анекдоты 4 июля
Обновлено 04:44 Сегодня Телеграф
Шикарное настроение на все утро создадут эти крутые анекдоты, в которых о новой породе собак, обиженной девушке и разводе.
  • 1

    — Алло, это центр занятости?

    — Да.

    — Можно у вас денег занять?

  • 2

    Телеканал "Культура" окупается только за счет огорода, который находится за телестудией.

  • 3

    Вы в курсе, что когда вас летом в лесу кусают комары, это они не ради пропитания. Они эту кровь тащат на анализ кукушке, чтобы та потом точнее определила, сколько вам жить осталось.

    Люди, которые следят, чтобы их кошечка рожала котят только от котиков той же породы, что и она - самые милые нацисты в мире.

  • 4

    Почему все бесятся с детей, которые орут в самолете? Они такие же люди, с такими же правами. У вас тоже есть право орать в самолете, просто вы им почему-то не пользуетесь.

Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на вечер 3 июля

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты, Утренние анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Изъятие военной техники: руководство ГБР и следователей, причастных к делу, отстранили
02 Агрессивный Hummer: тюнеры показали новую спецверсию внедорожника (Фото)
03 Дело Насирова и "газовое дело" Онищенко: ВАКС изучил письменные доказательства
04 Праймериз "Слуги народа" на должность мэра Киева: Качура и Дубинский в лидерах
05 "Экосистемные инженеры": животные могут подстраивать окружающую среду под себя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Мариуполе от коронавируса выздоровели почти все пациенты
В Мариуполе от коронавируса выздоровели почти все пациенты
В Германии ограничивают рекламу табака
В Германии ограничивают рекламу табака
На Ровенщине уже более 4 тыс случаев коронавируса
На Ровенщине уже более 4 тыс случаев коронавируса
Из LEGO можно сотворить что угодно, особенно шедевр искусства (Фото)
Из LEGO можно сотворить что угодно, особенно шедевр искусства (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь