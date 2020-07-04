Только хорошее настроение: утренние анекдоты 4 июля

3

Вы в курсе, что когда вас летом в лесу кусают комары, это они не ради пропитания. Они эту кровь тащат на анализ кукушке, чтобы та потом точнее определила, сколько вам жить осталось.

Люди, которые следят, чтобы их кошечка рожала котят только от котиков той же породы, что и она - самые милые нацисты в мире.