Прежде всего - позитив: анекдоты 4 июля

1 - Сегодня было так жарко, что я спарился. - С кем?

2 В лютую жару начинаю подозревать, что я не просто потею, а таю. Будто я снеговичок, но из сала. Саловичок…

3 - Мой сосед круглые сутки смотрит телевизор. - Он что - дурак? - Теперь - да. Мужчина звонит в соседнюю квартиру: - Простите, вы не могли бы одолжить мне на вечер вашу скрипку? - А что, вы хотите научиться играть? - Нет, я просто хочу выспаться.