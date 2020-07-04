Прежде всего - позитив: анекдоты 4 июля

- Сегодня было так жарко, что я спарился.
- С кем?
В лютую жару начинаю подозревать, что я не просто потею, а таю. Будто я снеговичок, но из сала. Саловичок…
- Мой сосед круглые сутки смотрит телевизор.
- Он что - дурак?
- Теперь - да.
Мужчина звонит в соседнюю квартиру:
- Простите, вы не могли бы одолжить мне на вечер вашу скрипку?
- А что, вы хотите научиться играть?
- Нет, я просто хочу выспаться.
Объявление:
Меняю двухместную палатку на детскую коляску. Палатка почти новая, была в употреблении один раз.