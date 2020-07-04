Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за сутки: карта эпидемии
В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за сутки: карта эпидемии
Пандемия не отступает: в мире уже более 11 миллионов человек заболели COVID-19
Пандемия не отступает: в мире уже более 11 миллионов человек заболели COVID-19
Сегодня состоится встреча Динамо - Шахтер
Сегодня состоится встреча Динамо - Шахтер
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля

Прежде всего - позитив: анекдоты 4 июля

Прежде всего - позитив: анекдоты 4 июля
Обновлено 11:03 Сегодня Телеграф
Смешные анекдоты для хорошего настроения, в которых: про ремонт дорог, друзьях и отношениях.
  • 1

    - Сегодня было так жарко, что я спарился.

    - С кем?

  • 2

    В лютую жару начинаю подозревать, что я не просто потею, а таю. Будто я снеговичок, но из сала. Саловичок…

  • 3

    - Мой сосед круглые сутки смотрит телевизор.

    - Он что - дурак?

    - Теперь - да.

     

    Мужчина звонит в соседнюю квартиру:

    - Простите, вы не могли бы одолжить мне на вечер вашу скрипку?

    - А что, вы хотите научиться играть?

    - Нет, я просто хочу выспаться.

  • 4

    Объявление:

    Меняю двухместную палатку на детскую коляску. Палатка почти новая, была в употреблении один раз.

Только хорошее настроение: утренние анекдоты 4 июля

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты, Утренние анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Пуэрто-Рико произошли два сильных землетрясения
02 Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
03 "Мы не Америка, мы не печатаем доллары": Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам
04 Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)
05 Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе
Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе
Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
Смолий: У меня была встреча с президентом Украины
День полиции в Украине - сегодня профессиональный праздник полицейских
4 июля - День Национальной полиции в Украине
МКС пришлось корректировать орбиту, чтобы увернуться от космического мусора
МКС пришлось корректировать орбиту, чтобы увернуться от космического мусора
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь