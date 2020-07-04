Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 4 июля

1 Я никогда не называл себя кото­владельцем. У меня нет никаких иллюзий по поводу того, кто кем на самом деле владеет.

2 Узнал, что жена изменяет мне с вирусологом. Решил до конца эпидемии скандал не устраивать, может, он ей что-нибудь полезное расскажет.

3 - Купил доллары. - А почему не евро? - Доллары дешевле. Внимание! Будьте осторожны!!! Сегодня приехали домой из магазина, снимаем маски - смотрю, блин, с чужим мужем домой приехала!