Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 4 июля

Я никогда не называл себя котовладельцем. У меня нет никаких иллюзий по поводу того, кто кем на самом деле владеет.
Узнал, что жена изменяет мне с вирусологом. Решил до конца эпидемии скандал не устраивать, может, он ей что-нибудь полезное расскажет.
- Купил доллары.
- А почему не евро?
- Доллары дешевле.
Внимание! Будьте осторожны!!!
Сегодня приехали домой из магазина, снимаем маски - смотрю, блин, с чужим мужем домой приехала!
Молодая жена звонит маме:
- Мам, моему не понравилась твоя фирменная каша, повтори-ка рецепт.
- Берешь крупу, отвариваешь...
- А! Отвариваешь…