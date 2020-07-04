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Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 4 июля

Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 4 июля
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф
Прикольные анекдоты для наших любимых юмористов, в которых: про соседку, предложение руки и сердца, а также мужчин.
  • 1

    Я никогда не называл себя кото­владельцем. У меня нет никаких иллюзий по поводу того, кто кем на самом деле владеет.

  • 2

    Узнал, что жена изменяет мне с вирусологом. Решил до конца эпидемии скандал не устраивать, может, он ей что-нибудь полезное расскажет.

  • 3

    - Купил доллары.

    - А почему не евро?

    - Доллары дешевле.

    Внимание! Будьте осторожны!!!

    Сегодня приехали домой из магазина, снимаем маски - смотрю, блин, с чужим мужем домой приехала!

  • 4

    Молодая жена звонит маме:

    - Мам, моему не понравилась твоя фирменная каша, повтори-ка рецепт.

    - Берешь крупу, отвариваешь...

    - А! Отвариваешь…

Прежде всего - позитив: анекдоты 4 июля

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты, Утренние анекдоты.

Автор:

Телеграф
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