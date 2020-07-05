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С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 5 июля

С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 5 июля
Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты для хорошего настроения, в которых: про молодоженов, ремонт в квартире и администратора гостиницы.
  • 1

    Вчера ночью 5 гопников хотели забрать у меня телефон. Теперь у меня 6 телефонов.

  • 2

    Режиссер - драматургу:

    - Я вашу пьесу прочитал, но ставить ее не буду. Я, знаете ли, противник мата в театре.

    - Но там нету в тексте мата.

    - В тексте нет. Мат будет в зале.

  • 3

    - Постыдись, - говорит отец сыну. - В твоем возрасте я никому не лгал.

    - А когда ты начал? - с любопытством спросил сын. 

    - Маленькие дети такие непосредственные и жизнерадостные. Подбросил вверх своего сынишку пару раз. Столько восторга, столько радости.

    - А вы не думали, что на самом деле он радуется, что его оба раза поймали?

  • 4

     

    На сайте знакомств:

    - Давай встретимся в девять вечера возле метро. Как я тебя узнаю?

    - Я удивительная...

Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 4 июля

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты, Утренние анекдоты.

Автор:

Телеграф
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