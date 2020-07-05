С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 5 июля

Вчера ночью 5 гопников хотели забрать у меня телефон. Теперь у меня 6 телефонов.
Режиссер - драматургу:
- Я вашу пьесу прочитал, но ставить ее не буду. Я, знаете ли, противник мата в театре.
- Но там нету в тексте мата.
- В тексте нет. Мат будет в зале.
- Постыдись, - говорит отец сыну. - В твоем возрасте я никому не лгал.
- А когда ты начал? - с любопытством спросил сын.
- Маленькие дети такие непосредственные и жизнерадостные. Подбросил вверх своего сынишку пару раз. Столько восторга, столько радости.
- А вы не думали, что на самом деле он радуется, что его оба раза поймали?
На сайте знакомств:
- Давай встретимся в девять вечера возле метро. Как я тебя узнаю?
- Я удивительная...