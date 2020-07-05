С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 5 июля

Вчера ночью 5 гопников хотели забрать у меня телефон. Теперь у меня 6 телефонов.

2

Режиссер - драматургу:

- Я вашу пьесу прочитал, но ставить ее не буду. Я, знаете ли, противник мата в театре.

- Но там нету в тексте мата.

- В тексте нет. Мат будет в зале.