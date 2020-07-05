Держитесь на волне позитива: прикольные анекдоты 5 июля

Когда мы впервые занимались сексом с моей девушкой, то делали это в комнате моих родителей. Она сказала, что это немного странно, но я сказал ей не обращать на них внимания.

Звоню в поддержку, описываю проблему, подробно так описываю, а мне в ответ:

3

В пустыне, где стабильная температура не менее 40 градусов, человек не может считаться теплокровным животным. Только хладнокровной скотиной.

На самом деле женские капризы - это часть тщательно разработанного, хитроумного плана тотального порабощения ни о чем не подозревающих мужчин.