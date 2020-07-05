Смеяться нужно как можно чаще: вечерние анекдоты 5 июля

Сарочка, не расстраивайтесь, шо ви хотите кушать ночью - ви прэлестны, прям как жрица ночи.
- Ты старый!
- Допустим.
- Я не люблю тебя!
- Вопрос времени.
- Ты реальный псих!
- Все мы немного не в себе.
- Но ты приковал меня к батарее!
- Вот тут сложнее, да...
Приснилась довоенная жизнь. Ходил в кино, в кафешку. Без маски и за руку здоровался...
Звонок в пожарную службу:
- Алло! Это пожарная?!
- Да.
- Пожарите мне картошку?
- Мы не жарим, только тушим...
- Ну, тогда потушите!
Муж возвращается с рыбалки, осторожно стучит в дверь. Ему открывает жена.
- Кот дома? - спрашивает шепотом муж.
- Заходи, не бойся, я ему кильки купила.