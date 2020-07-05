Смеяться нужно как можно чаще: вечерние анекдоты 5 июля

Сарочка, не расстраивайтесь, шо ви хотите кушать ночью - ви прэлестны, прям как жрица ночи.

2

- Ты старый!

- Допустим.

- Я не люблю тебя!

- Вопрос времени.

- Ты реальный псих!

- Все мы немного не в себе.

- Но ты приковал меня к батарее!

- Вот тут сложнее, да...