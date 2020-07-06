Ни минуты без позитива: вечерние анекдоты 6 июля

Почему есть сыр фета, но нет колбасы Тютчева?
— Эх, день-то какой классный! Хочется дышать полной грудью!
— Дорогая моя, дыши, чем есть.
Попытался следить за своим здоровьем. Но поднаторевшее с годами в делах слежки здоровье умело избавляется от хвоста.
Не понимаю людей, которые по пьяни пишут бывшим. Я обычно так пью, что единственное что мне стоит писать это завещание
Судя по количеству событий, историкам будущего придется не просто изучать 2020-й год, а ещё и выбирать на каком месяце специализироваться.