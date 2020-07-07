Начните день правильно: утренние анекдоты 7 июля

1 Пессимист думает, что он набрал 5 килограмм лишнего веса на карантине. Оптимист же полагает, что еще 4 килограмма и можно выступать в полутяжёлом весе в UFC.

2 – Здравствуйте, вам не требуется менеджер по пропажам? – Вы хотели сказать, по продажам? – Нет.

3 Ребенку подарили игрушечный набор доктора! У кота началась новая жизнь с трудноизлечимыми болезнями. Если вы вдруг себя плохо почувствовали, сожмите виски пальцами и начинайте медленно вращать по часовой стрелке… А потом выпейте его.