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Начните день правильно: утренние анекдоты 7 июля

Начните день правильно: утренние анекдоты 7 июля
Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф
Убойная подборка анекдотов для читателей, в которых: о чужой жене, о жирниках и менеджере по пропажам.
  • 1

    Пессимист думает, что он набрал 5 килограмм лишнего веса на карантине.

    Оптимист же полагает, что еще 4 килограмма и можно выступать в полутяжёлом весе в UFC.

  • 2

    – Здравствуйте, вам не требуется менеджер по пропажам?

    – Вы хотели сказать, по продажам?

    – Нет.

  • 3

    Ребенку подарили игрушечный набор доктора! У кота началась новая жизнь с трудноизлечимыми болезнями.

    Если вы вдруг себя плохо почувствовали, сожмите виски пальцами и начинайте медленно вращать по часовой стрелке… А потом выпейте его.

  • 4

     

    – Мужики, меня жена выгнала из дома!

    – А ты, оказывается, женат?

    – Да кто сказал, что жена – моя?

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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