Начните день правильно: утренние анекдоты 7 июля

Пессимист думает, что он набрал 5 килограмм лишнего веса на карантине.
Оптимист же полагает, что еще 4 килограмма и можно выступать в полутяжёлом весе в UFC.
– Здравствуйте, вам не требуется менеджер по пропажам?
– Вы хотели сказать, по продажам?
– Нет.
Ребенку подарили игрушечный набор доктора! У кота началась новая жизнь с трудноизлечимыми болезнями.
Если вы вдруг себя плохо почувствовали, сожмите виски пальцами и начинайте медленно вращать по часовой стрелке… А потом выпейте его.
– Мужики, меня жена выгнала из дома!
– А ты, оказывается, женат?
– Да кто сказал, что жена – моя?