Озари мир своей улыбкой: позитивные анекдоты 7 июля

Кандидат: Да, мог бы.

Кандидат: Я даю семантически корректные, но практически неприменимые ответы на вопросы.

Рваные джинсы, майки, футболки... Народ, а кто знает, носки, когда, наконец, в моду войдут дырявые носки?!

3

Господь просто физически не может уследить за всеми...

Поэтому Он и создал мою соседку - бабу Клаву!

Не страшно ли мне одной так поздно гулять? Нет, было не страшно, пока вы не вышли из кустов и не спросили.