Озари мир своей улыбкой: позитивные анекдоты 7 июля

Работодатель: Назовите вашу главную слабость.
Кандидат: Я даю семантически корректные, но практически неприменимые ответы на вопросы.
Работодатель: Могли бы вы привести пример?
Кандидат: Да, мог бы.
Рваные джинсы, майки, футболки... Народ, а кто знает, носки, когда, наконец, в моду войдут дырявые носки?!
Господь просто физически не может уследить за всеми...
Поэтому Он и создал мою соседку - бабу Клаву!
Не страшно ли мне одной так поздно гулять? Нет, было не страшно, пока вы не вышли из кустов и не спросили.
- Ты скучаешь по работе?
- Я скучаю по деньгам.