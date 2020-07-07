Пусть смех продолжается: вечерние анекдоты 7 июля

1 Уборщица ночного клуба, протирая микшеры и пульты случайно попала в лучшую сотню DJ страны.

2 Умение слушать это уже большой плюс, а умение делать вид, что слушаешь, при этом думать о своём и в нужный момент вставить нужное слово - вот это виртуозность.

3 Служащий банка, переводя бабушек через дорогу, по инерции оставлял себе 3%. Невеста так переживала перед первой брачной ночью, что отрепетировала её с соседом.