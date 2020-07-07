Пусть смех продолжается: вечерние анекдоты 7 июля

Уборщица ночного клуба, протирая микшеры и пульты случайно попала в лучшую сотню DJ страны.
Умение слушать это уже большой плюс, а умение делать вид, что слушаешь, при этом думать о своём и в нужный момент вставить нужное слово - вот это виртуозность.
Служащий банка, переводя бабушек через дорогу, по инерции оставлял себе 3%.
Невеста так переживала перед первой брачной ночью, что отрепетировала её с соседом.
- Девочка, почему ты плачешь?
- А-а-а, мама всех котят в речке утопила!
- Боже, бедный ребенок!
- Дааааа, она мне обещала, что я их топить буду!