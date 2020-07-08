Позитивный денек: уморительные анекдоты 8 июля

Работодатель - кандидату:
- Назовите вашу главную слабость.
- Я даю семантически корректные, но практически неприменимые ответы на вопросы.
- Могли бы вы привести пример?
- Да, мог бы.
Совет: поспорь с сотрудницей, что она не сможет дотронуться до пупка двумя локтями одновременно.
Наслаждайся. Не за что.
- Почему ты не общаешься в соц сетях?
- Я психиатр. У меня такого общения на работе хватает.
Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки.
За многие годы работы с компьютерами главное, чему я от них научился - это вовремя переходить в спящий режим.