Позитивный денек: уморительные анекдоты 8 июля

1 Работодатель - кандидату: - Назовите вашу главную слабость. - Я даю семантически корректные, но практически неприменимые ответы на вопросы. - Могли бы вы привести пример? - Да, мог бы.

2 Совет: поспорь с сотрудницей, что она не сможет дотронуться до пупка двумя локтями одновременно. Наслаждайся. Не за что.

3 - Почему ты не общаешься в соц сетях? - Я психиатр. У меня такого общения на работе хватает. Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки.