Смешное завершение дня: вечерние анекдоты 8 июля

Покупаю колбасу, даю коту, если жрет, то можно есть! Стал замечать… эта шерстяная скотина смотрит, ем ли я!

— Нет, блин, битву. Опаздываю немного.

— На Бородинскую, пожалуйста.

3

Самую страшную магнитную бурю видел Олег, который подарил жене в День рождения магнитик на холодильник.

В женщине преспокойно уживаются два таких несовместимых понятия, как "плохая девичья память" и "я тебе, сволочь, этого никогда не забуду".