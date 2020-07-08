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Смешное завершение дня: вечерние анекдоты 8 июля

Смешное завершение дня: вечерние анекдоты 8 июля
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф
Свежая подборка анекдотов о хитром коте, мужчине без денег и обеде в еврейской семье, которая сделает Ваш вечер
  • 1

    Покупаю колбасу, даю коту, если жрет, то можно есть! Стал замечать… эта шерстяная скотина смотрит, ем ли я!

  • 2

    Мужик останавливает такси:

    — На Бородинскую, пожалуйста.

    — Улицу?

    — Нет, блин, битву. Опаздываю немного.

  • 3

    Самую страшную магнитную бурю видел Олег, который подарил жене в День рождения магнитик на холодильник.

    В женщине преспокойно уживаются два таких несовместимых понятия, как "плохая девичья память" и "я тебе, сволочь, этого никогда не забуду".

  • 4

    Как говорила моя мудрая бабушка, мужчина без денег - это подруга.

Позитивный денек: уморительные анекдоты 8 июля 

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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