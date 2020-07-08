Смешное завершение дня: вечерние анекдоты 8 июля

Покупаю колбасу, даю коту, если жрет, то можно есть! Стал замечать… эта шерстяная скотина смотрит, ем ли я!
Мужик останавливает такси:
— На Бородинскую, пожалуйста.
— Улицу?
— Нет, блин, битву. Опаздываю немного.
Самую страшную магнитную бурю видел Олег, который подарил жене в День рождения магнитик на холодильник.
В женщине преспокойно уживаются два таких несовместимых понятия, как "плохая девичья память" и "я тебе, сволочь, этого никогда не забуду".
Как говорила моя мудрая бабушка, мужчина без денег - это подруга.