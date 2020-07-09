Улыбнись на все 32: утренние анекдоты 9 июля

Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения.

- Да я давно заметил, все никак повода не найду...

- Серега, ты заметил, что у твоей тещи зуб золотой?

3

Нет ничего страшнее, чем аист, копошащийся на капустной грядке огорода многодетной семьи.

Детство - это когда ты смотришь "Том и Джерри" и радуешься за мышку, удивляешься ее остроумию...

Зрелость - это когда ты понимаешь, что Джерри - конченый придурок, и становится реально жалко кота..