Улыбнись на все 32: утренние анекдоты 9 июля

Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения.
- Серега, ты заметил, что у твоей тещи зуб золотой?
- Да я давно заметил, все никак повода не найду...
Нет ничего страшнее, чем аист, копошащийся на капустной грядке огорода многодетной семьи.
Детство - это когда ты смотришь "Том и Джерри" и радуешься за мышку, удивляешься ее остроумию...
Зрелость - это когда ты понимаешь, что Джерри - конченый придурок, и становится реально жалко кота..
Мама сказала, что если я сделаю себе татуировку, то могу валить из квартиры нафиг. Папа сделал первым!