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Четверг, 09.07.2020
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Улыбнись на все 32: утренние анекдоты 9 июля

Улыбнись на все 32: утренние анекдоты 9 июля
Обновлено 04:43 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты на утро о "Томе и Джерри", женских намеках и аисте для поднятия настроения и улучшения дня на все 100%.
  • 1

    Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения.

  • 2

    - Серега, ты заметил, что у твоей тещи зуб золотой?

    - Да я давно заметил, все никак повода не найду...

  • 3

    Нет ничего страшнее, чем аист, копошащийся на капустной грядке огорода многодетной семьи.

    Детство - это когда ты смотришь "Том и Джерри" и радуешься за мышку, удивляешься ее остроумию...

    Зрелость - это когда ты понимаешь, что Джерри - конченый придурок, и становится реально жалко кота..

  • 4

    Мама сказала, что если я сделаю себе татуировку, то могу валить из квартиры нафиг. Папа сделал первым!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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