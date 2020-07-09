Смех продлевает жизнь: анекдоты 9 июля

- Дура, не в норе, а в "Рено"... Хорошо, что я тебе "Пежо" не купил.

- Ну в норе, которую ты мне купил!!!

- Ты где?

- Можно, но не стоит. 35 детей - это достаточно!

- Можно ли рожать после 35?

3

Зачем пить алкоголь? Ну хотя бы потому, что никакие рассказы о приключениях не начинаются словами: "Как-то мы с парнями ели салат..."

- А я свою свадьбу помню как вчера!

- А когда она была?

- Вчера.