Проведите своей вечер с улыбкой: смешные анекдоты 10 июля

Получил зарплату. Банкомат издал
какие-то странные звуки...
Думаю - ржал
Каждое утро я говорю себе:
«Подъем, красотка, нас ждут великие дела!»,
но внутренний голос шепчет, что если ждут,
значит, любят, а если любят, то подождут…
Стоит женщина перед зеркалом,
ей не нравится своё отражение...
Жена: - Мне кажется я страшная!
Скажи мне какой-нибудь комплимент.
Муж: - У тебя отличное зрение!
Одесса. Реклама на улице:
"Мы ремонтируем то, шо починил Ваш муж"
"Боже мой!!! Как тесен мир, как тесен!" –
радовался врач, назначая гаишнику
по шесть клизм в день…