Проведите своей вечер с улыбкой: смешные анекдоты 10 июля

1 Получил зарплату. Банкомат издал какие-то странные звуки... Думаю - ржал

2 Каждое утро я говорю себе: «Подъем, красотка, нас ждут великие дела!», но внутренний голос шепчет, что если ждут, значит, любят, а если любят, то подождут…

3 Стоит женщина перед зеркалом, ей не нравится своё отражение... Жена: - Мне кажется я страшная! Скажи мне какой-нибудь комплимент. Муж: - У тебя отличное зрение! Одесса. Реклама на улице: "Мы ремонтируем то, шо починил Ваш муж"