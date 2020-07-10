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Проведите своей вечер с улыбкой: смешные анекдоты 10 июля

Проведите своей вечер с улыбкой: смешные анекдоты 10 июля
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф
Курьезные анекдоты для поднятия настроения, в которых: про селфи-палку, блондинок и соседей.
  • 1

    Получил зарплату. Банкомат издал

    какие-то странные звуки...

    Думаю - ржал

  • 2

    Каждое утро я говорю себе:

    «Подъем, красотка, нас ждут великие дела!»,

    но внутренний голос шепчет, что если ждут,

    значит, любят, а если любят, то подождут…

  • 3

    Стоит женщина перед зеркалом,

    ей не нравится своё отражение...

    Жена: - Мне кажется я страшная!

    Скажи мне какой-нибудь комплимент.

    Муж: - У тебя отличное зрение! 

    Одесса. Реклама на улице:

    "Мы ремонтируем то, шо починил Ваш муж"

  • 4

    "Боже мой!!! Как тесен мир, как тесен!" –

    радовался врач, назначая гаишнику

    по шесть клизм в день…

Посмейтесь от души: анекдоты 10 июля

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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