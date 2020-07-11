Поделись улыбкою своей: анекдоты на день 11 июля

Если вашему мужу с номера "Вадим Николаевич" пришла эсэмэска "Милый, я скучаю" - это не значит, что у него есть любовница. Возможно, это значит, что лучше бы у него была любовница.
Пришел пьяный сосед и попросил политического убежища. Следом ворвалась его жена со скалкой и наплевала на все нормы международного права.
- Света, хочешь я подарю тебе все - небо, звезды, луну, Вселенную...
- Сереж, а что, денег совсем нет?
Мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой. Говорит, что до сих пор живет на апрельскую зарплату.
- У меня друг - писатель. С фамилией ему не повезло. Публикуется под псевдонимом Сидоров.
- Что ж у него за фамилия такая?
- Толстой он