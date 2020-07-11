Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки - 800 новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки - 800 новых случаев
На Банковой рассказали, когда состоится встреча Зеленского с Лукашенко
На Банковой рассказали, когда состоится встреча Зеленского с Лукашенко
Гол и ассист Бензема - в обзоре матча Реал - Алавес (Видео)
Гол и ассист Бензема - в обзоре матча Реал - Алавес (Видео)
Первый MacBook с оригинальным процессором выйдет уже к концу года
MacBook с оригинальным процессором выйдет уже к концу года

Поделись улыбкою своей: анекдоты на день 11 июля

Поделись улыбкою своей: анекдоты на день 11 июля
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф
Смех продлевает жизнь, а с такими шутками о мечтах мужчин, ссорах с женщиной и успехах в работе вы рискуете жить вечно!
  • 1

     

    Если вашему мужу с номера "Вадим Николаевич" пришла эсэмэска "Милый, я скучаю" - это не значит, что у него есть любовница. Возможно, это значит, что лучше бы у него была любовница.

  • 2

     

    Пришел пьяный сосед и попросил политического убежища. Следом ворвалась его жена со скалкой и наплевала на все нормы международного права.

  • 3

    - Света, хочешь я подарю тебе все - небо, звезды, луну, Вселенную...

    - Сереж, а что, денег совсем нет?

     

    Мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой. Говорит, что до сих пор живет на апрельскую зарплату.

     

    - У меня друг - писатель. С фамилией ему не повезло. Публикуется под псевдонимом Сидоров.

    - Что ж у него за фамилия такая?

    - Толстой он

Начните утро с улыбки: прикольные анекдоты 11 июля

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
02 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
03 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
04 11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
05 РФ и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по гумпомощи Сирии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Адская&quot; жара: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
В мире новый антирекорд по COVID-19
В мире новый антирекорд по COVID-19
На Луганщине все еще ликвидируют пожар (Видео)
На Луганщине все еще ликвидируют пожар (Видео)
Паоло Соррентино готовит новый фильм: что известно
Паоло Соррентино готовит новый фильм: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь