Поделись улыбкою своей: анекдоты на день 11 июля

Если вашему мужу с номера "Вадим Николаевич" пришла эсэмэска "Милый, я скучаю" - это не значит, что у него есть любовница. Возможно, это значит, что лучше бы у него была любовница.

Пришел пьяный сосед и попросил политического убежища. Следом ворвалась его жена со скалкой и наплевала на все нормы международного права.

3

- Света, хочешь я подарю тебе все - небо, звезды, луну, Вселенную...

- Сереж, а что, денег совсем нет?

Мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой. Говорит, что до сих пор живет на апрельскую зарплату.

- У меня друг - писатель. С фамилией ему не повезло. Публикуется под псевдонимом Сидоров.

- Что ж у него за фамилия такая?

- Толстой он