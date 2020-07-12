Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 12 июля

1 Если на столе появился праздничный торт - это значит, что в этом доме вам будут рады еще минут пятнадцать.

2 Накопленные на счетах миллиарды говорят о высшей степени неумения владельца тратить деньги с пользой и удовольствием.

3 Сантехник Василий кладет трубы по фэн-шую!.. Хотя - нет, это сантехнику Василию по фэн-шую, как он кладет трубы... Подруга спрашивает: - Интересно, а твой муж помнит дату вашей свадьбы? - К счастью, нет. - А почему к счастью? - Я напоминаю ему об этом несколько раз в году и каждый раз получаю подарки.