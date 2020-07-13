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Посмейтесь от души: забавные анекдоты 13 июля

Посмейтесь от души: забавные анекдоты 13 июля
Обновлено 10:50 Сегодня Телеграф
Самые смешные анекдоты о прогулках на самоизоляции, зрении и бедности, которые придутся Вам по душе.

Интересно, если подняться к соседям сверху и вежливо попросить погладить лошадь, которая у них там гарцует, запряженная в сани, — разрешат?

— Видел фото Криштиану Роналду с его новой тачкой за 1 млн €?

— И что тут удивительного?

— Это малая часть от его зарплаты. Это как если я сфоткаюсь с творогом.

Ненавижу карантин, потому что я работаю дома на глазах своих детей. А потом, когда режим отменят, буду приходить домой и говорить, что устал, а они мне скажут: «Ну да, конечно, устал, видали мы, как ты работаешь».

У интеллигентного человека есть одно явное преимущество: во время дискуссии никто не ожидает от него прямого в челюсть.

Удели минутку для шутки: утренние анекдоты 13 июля

— Ты алкоголик, как и твой папаша на пару с дедом! Чертова семейка!

— Я предпочитаю говорить «династия».

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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