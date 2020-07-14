Время посмеяться: лучшие анекдоты 14 июля

Подборка анекдотов о недостатках, кофе без кофеина на безлактозном молоке и друзьях, которые сделают Ваш день.

Каждое утро.

Я: - Мне действительно нужно идти.

Кровать: - Но, малыш, на улице так холодно!

Хopoшo там, где меня нет. Ho я уже в пути!

Если лучшие друзья девушек - это бриллианты, то почему большую часть времени они проводят со злейшими врагами - пылесосом и тряпкой?

- Мама, я пришел!

Мама не отрывая голову от компьютера:

- Ну, и где ты шлялся?

- Мам, вообще то я из армии вернулся!!!

Говорят, друзья на дороге не валяются...

С моими бывает всякое.

- Девушка, вы такая красивая, умная, с чувством юмора. И глаза, и фигура, и волосы - всё прекрасно!

- Спасибо, я тронута.

- Это мы тоже заметили.