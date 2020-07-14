Время посмеяться: лучшие анекдоты 14 июля

Каждое утро.
Я: - Мне действительно нужно идти.
Кровать: - Но, малыш, на улице так холодно!
Хopoшo там, где меня нет. Ho я уже в пути!
Если лучшие друзья девушек - это бриллианты, то почему большую часть времени они проводят со злейшими врагами - пылесосом и тряпкой?
- Мама, я пришел!
Мама не отрывая голову от компьютера:
- Ну, и где ты шлялся?
- Мам, вообще то я из армии вернулся!!!
Говорят, друзья на дороге не валяются...
С моими бывает всякое.
- Девушка, вы такая красивая, умная, с чувством юмора. И глаза, и фигура, и волосы - всё прекрасно!
- Спасибо, я тронута.
- Это мы тоже заметили.