Скачать
Вторник, 14.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Раде повысили стипендии детям-сиротам
В Раде повысили стипендии детям-сиротам
Нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
Нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
Перед Украиной Германия сыграет с Чехией и Турцией
Перед Украиной Германия сыграет с Чехией и Турцией
Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку
Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку

Шквал юмора и позитива: вечерние анекдоты 14 июля

Шквал юмора и позитива: вечерние анекдоты 14 июля
Обновлено 17:07 Сегодня Телеграф
В сегодняшней подборке уморительных анекдотов: о Моисее, счастье, чудесном псе Гавриле и деньгах.

Уже полгода, как записался на фитнес — и никакого прогресса! Завтра схожу туда лично, узнаю в чем дело.

Анекдот

— Здравствуйте! Мне надо то, не знаю что, там, не знаю где, за сколько, не знаю сам!

— Это вам, батенька, надо к фрилансерам!

Анекдот 2

За 20 лет в нашей стране лучше всего научились создавать видимость.

Анекдот 3

— По мне, так за гандболом интереснее следить, чем за футболом. Но каждому свое.

— Особенно, если гандбол — пляжный и женский.

— Почти любой вид спорта становится лучше, если он пляжный и женский.

Анекдот 4

Время посмеяться: лучшие анекдоты 14 июля

Чтобы быть счастливым, нужно, чтобы ваш организм вырабатывал специальный гормон — деньги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине резко подорожал доллар: свежий курс валют
02 Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
03 "СН" будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера
04 Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
05 СМИ: Динамо продает Цыганкова и Миколенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борьба с COVID-19: США выделили Украине еще $1,8 млн
Борьба с COVID-19: США выделили Украине еще $1,8 млн
В Раде внесли изменения в закон о ВАКС
В Раде внесли изменения в закон о ВАКС
В Кабмине рассматривают возможность обучения детей в две смены
С нового учебного года школьники могут обучаться в две смены
Ушел из жизни один из ведущих &quot;Разрушителей легенд&quot; Грант Имахара
Ушел из жизни один из ведущих "Разрушителей легенд" Грант Имахара
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь