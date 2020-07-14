Шквал юмора и позитива: вечерние анекдоты 14 июля

Уже полгода, как записался на фитнес — и никакого прогресса! Завтра схожу туда лично, узнаю в чем дело.
— Здравствуйте! Мне надо то, не знаю что, там, не знаю где, за сколько, не знаю сам!
— Это вам, батенька, надо к фрилансерам!
За 20 лет в нашей стране лучше всего научились создавать видимость.
— По мне, так за гандболом интереснее следить, чем за футболом. Но каждому свое.
— Особенно, если гандбол — пляжный и женский.
— Почти любой вид спорта становится лучше, если он пляжный и женский.
Чтобы быть счастливым, нужно, чтобы ваш организм вырабатывал специальный гормон — деньги.