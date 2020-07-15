Все, что Вам нужно: уморительные анекдоты 15 июля

Забавная подборка свежих анекдотов о жирных и худых, врачах и майорах, а также директоре халатного завода, которая не даст вам скучать.

не верьте женщине в колготках

особенно на голове

особенно с ружьем двуствольным

но соглашайтесь с ней во всем

— Что вы думаете о корпускулярно-волновой теории света?

— Я Наташа.

Хороший напиток "моцарелла", но когда его допиваешь, остаются эти смешные белые шарики. Что с ними делать?

Воскресное утро. Выходят на балкон 2 одесситки.

— Сарочка, ты шо, заболела?

— Да с чего ты взяла?

— Отчего к тебе каждое утро приходит доктор?

— Ну и шо? А если к тебе каждое утро приходит майор, так шо, война началась?

Жирным быть классно. Сразу понимаешь, почему у тебя нет личной жизни. А когда худой – ищешь причины, гадаешь, мучаешься.