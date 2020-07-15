Все, что Вам нужно: уморительные анекдоты 15 июля

не верьте женщине в колготках
особенно на голове
особенно с ружьем двуствольным
но соглашайтесь с ней во всем
— Что вы думаете о корпускулярно-волновой теории света?
— Я Наташа.
Хороший напиток "моцарелла", но когда его допиваешь, остаются эти смешные белые шарики. Что с ними делать?
Воскресное утро. Выходят на балкон 2 одесситки.
— Сарочка, ты шо, заболела?
— Да с чего ты взяла?
— Отчего к тебе каждое утро приходит доктор?
— Ну и шо? А если к тебе каждое утро приходит майор, так шо, война началась?
Жирным быть классно. Сразу понимаешь, почему у тебя нет личной жизни. А когда худой – ищешь причины, гадаешь, мучаешься.