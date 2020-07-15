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Среда, 15.07.2020
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Все, что Вам нужно: уморительные анекдоты 15 июля

Все, что Вам нужно: уморительные анекдоты 15 июля
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф
Забавная подборка свежих анекдотов о жирных и худых, врачах и майорах, а также директоре халатного завода, которая не даст вам скучать.

не верьте женщине в колготках

особенно на голове

особенно с ружьем двуствольным

но соглашайтесь с ней во всем

Анекдот"

— Что вы думаете о корпускулярно-волновой теории света?

— Я Наташа.

Анекдот 2

Хороший напиток "моцарелла", но когда его допиваешь, остаются эти смешные белые шарики. Что с ними делать?

Анекдот 3

Воскресное утро. Выходят на балкон 2 одесситки.

— Сарочка, ты шо, заболела?

— Да с чего ты взяла?

— Отчего к тебе каждое утро приходит доктор?

— Ну и шо? А если к тебе каждое утро приходит майор, так шо, война началась?

Анекдот 4

Поделись улыбкою своей: утренние анекдоты 15 июля

Жирным быть классно. Сразу понимаешь, почему у тебя нет личной жизни. А когда худой – ищешь причины, гадаешь, мучаешься.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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