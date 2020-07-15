Подарите миру свою улыбку: вечерние анекдоты 12 июля

Вечерняя подборка отборнейших анекдотов о сложностях работы окулиста, поисках работы и признаках старения.

Надпись в мужском туалете: Если встряхнешь больше трех раз — значит уже балуешься!

— Ты слышал, Вася умер?

— От рака?

— Нет, от гриппа.

— А-а... Ну, это не страшно.

Если вы увидели, что бензин подорожал, не расстраивайтесь. Тут есть и положительные моменты. Например, что у вас есть глаза, и вы можете видеть.

Признаки старения:

— седина

— морщины

— не меняешь заводские обои на телефоне, потому что уже все равно.

Ученые доказали, что шоколад существенно повышает уровень эндорфина в крови. Особенно если есть его его, сидя на собственной яхте.