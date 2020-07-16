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Четверг, 16.07.2020
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Ни секунды для печали: утренние анекдоты 16 июля

Ни секунды для печали: утренние анекдоты 16 июля
Обновлено 04:46 Сегодня Телеграф
Начните свой день с нашими забавными анекдотами о женских разговорах, милых нацистах и светлом будущем.

50-летняя Елена вышла замуж по расчету, но не подрасчитала и умерла раньше.

Анекдот

— Был у меня знакомый, он путал Чикатило и Челентано.

— Ндяяя... Все же знают, что Чикатило - это луковица из мультика.

Анекдот 2

Почему все бесятся с детей, которые орут в самолете? Они такие же люди, с такими же правами. У вас тоже есть право орать в самолете, просто вы им почему-то не пользуетесь.

Анекдот 3

— Вон там, за горизонтом, нас ждет светлое будущее.

— А что такое горизонт?

— Это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения.

Анекдот 4

Подарите миру свою улыбку: вечерние анекдоты 12 июля

Крутые парни, уходя с работы, не оборачиваются на недоделанные задачи.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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