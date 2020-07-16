Ни секунды для печали: утренние анекдоты 16 июля

Начните свой день с нашими забавными анекдотами о женских разговорах, милых нацистах и светлом будущем.

50-летняя Елена вышла замуж по расчету, но не подрасчитала и умерла раньше.

— Был у меня знакомый, он путал Чикатило и Челентано.

— Ндяяя... Все же знают, что Чикатило - это луковица из мультика.

Почему все бесятся с детей, которые орут в самолете? Они такие же люди, с такими же правами. У вас тоже есть право орать в самолете, просто вы им почему-то не пользуетесь.

— Вон там, за горизонтом, нас ждет светлое будущее.

— А что такое горизонт?

— Это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения.

Крутые парни, уходя с работы, не оборачиваются на недоделанные задачи.