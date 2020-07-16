Свежая порция юмора: вечерние анекдоты 16 июля

- Алло, ты ща где?
- Я у Сереги сижу...
- Да мне пофиг, где ты! Я спрашиваю: тыща из серванта где?!
Жена попросила разобраться с игрушками, в которые дети не уже не играют. Итог: потренькал на детском синтезаторе, собрал пазл, построил башню, поиграл в танковый бой. Жена сказала, что уберет сама.
Нанимая новую горничную, хозяйка спрашивает:
- А вы любите попугаев?
- Да, я ем все!
- Скажи, а что такое гламурная тусовка?
- Ну, это когда много-много людей. Рубашки у всех мятые, джинсы порваны и на голове все так в разные стороны.
- Я же говорил, мы вчера на гламурной тусовке были, а ты "вытрезвитель, вытрезвитель"!