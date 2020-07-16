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Свежая порция юмора: вечерние анекдоты 16 июля

Свежая порция юмора: вечерние анекдоты 16 июля
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты для хорошего настроения, в которых: про технику, мужчин в супермаркете и студентов.

- Алло, ты ща где?

- Я у Сереги сижу...

- Да мне пофиг, где ты! Я спрашиваю: тыща из серванта где?!

Жена попросила разобраться с игрушками, в которые дети не уже не играют. Итог: потренькал на детском синтезаторе, собрал пазл, построил башню, поиграл в танковый бой. Жена сказала, что уберет сама.

Нанимая новую горничную, хозяйка спрашивает:

- А вы любите попугаев?

- Да, я ем все!

- Скажи, а что такое гламурная тусовка?

- Ну, это когда много-много людей. Рубашки у всех мятые, джинсы порваны и на голове все так в разные стороны.

- Я же говорил, мы вчера на гламурной тусовке были, а ты "вытрезвитель, вытрезвитель"!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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