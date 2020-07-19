Позитивное утро: уморительные анекдоты 19 июля

В сегодняшней подборке уморительных анекдотов о ковбое с внутренним голосом, старого приятеля-оленя и трезвого мужа-рыбака.

- Как вы могли выстрелить в своего старого приятеля?!

- Мне показалось, что это олень в кустах.

- Но потом вы поняли, что ошиблись?

- Только когда олень выстрелил в меня.

Муж вернулся с рыбалки совершенно трезвый и привез полную сумку рыбы.

Жена удивленно говорит:

- Да ты никогда столько рыбы не ловил!

- Еще бы! Кум вместо трехлитровой банки с самогонкой три литра березового сока с собой взял, падла...

Рыбалка - самый трудоемкий способ расслабиться.

- Неужели я больше не увижу турецких пляжей и европейских улиц?

- Увидишь, на ТВ уже готовится передача "Клуб бывших путешественников".