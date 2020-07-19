Позитивное утро: уморительные анекдоты 19 июля

- Как вы могли выстрелить в своего старого приятеля?!
- Мне показалось, что это олень в кустах.
- Но потом вы поняли, что ошиблись?
- Только когда олень выстрелил в меня.
Муж вернулся с рыбалки совершенно трезвый и привез полную сумку рыбы.
Жена удивленно говорит:
- Да ты никогда столько рыбы не ловил!
- Еще бы! Кум вместо трехлитровой банки с самогонкой три литра березового сока с собой взял, падла...
Рыбалка - самый трудоемкий способ расслабиться.
- Неужели я больше не увижу турецких пляжей и европейских улиц?
- Увидишь, на ТВ уже готовится передача "Клуб бывших путешественников".