Только позитив и отличное настроение: анекдоты 19 июля

Офисная работа не проходит даром. Научился ремонтировать носки степлером.
Идет задумчивый директор компании по улице, навстречу ему бомж:
- Дайте 50 гривен!
- А зачем вам?
- Куплю водки, выпью и буду под забором валяться.
Директор молча достает телефон:
- Алло, отдел кадров? Увольняйте главбуха, я честного человека нашел!
Фрейд умер, так и не объяснив нам, какие проблемы у тех, кто ставит лайки под собственными постами.
Мы с моей девушкой решили одновременно сделать операцию по смене пола.
А потом оказалось, что она пошутила.
Вот и доверяй после такого нам, бабам...