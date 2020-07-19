Проведите вечер с улыбкой: вечерние анекдоты 19 июля

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения, в которых: про Петровну, Великую Китайскую стену и сдачу экзаменов.

Три дня не могут остановить девочку, которая прыгает на батуте в комнате с натяжным потолком.

Малыш и Карлсон. Винни-Пух и Кролик. Их пример лишний раз доказывает: дружба будет гораздо прочнее, если хотя бы у одного есть что пожрать.

Что ты вообще можешь знать о жизни, если ты в мороз на рынке штаны на картонке стоя не примерял?

Пригласили быть свидетелем на свадьбе. Только свадьба какая-то странная. Из приглашенных только невеста, ее родня и я свидетелем. В чем-то есть подвох, только не пойму, в чем...