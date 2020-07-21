Встречайте утро с позитивом: утренние анекдоты 21 июля

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения на весь день, в которых: про зарядку, друзей и Одессу.

Сегодня решила утром сделать зарядку: несколько раз протерла глаза, зевнула и потянулась.

Мало кто знает, что "Ау!" в переводе на медвежий означает "Обед!".

Одесса. Сема пришел из школы и говорит родителям:

- Мама, папа, нам по математике задали задачу придумать!

Уходит в свою комнату и через полчаса выходит с задачей:

- Гусь весит 15 килограммов, а свинья весит 100 килограммов.

- Семочка, в задаче должно быть не только условие, но и вопрос!

Сема снова уходит, через полчаса возвращается:

- Гусь весит 15 килограммов, а свинья весит 100 килограммов. И что?!

Боец пожарной охраны, рискуя жизнью, вынес из горящего банка мешок с миллионом долларов. Где сейчас находится герой, до сих пор неизвестно.