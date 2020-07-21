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Встречайте утро с позитивом: утренние анекдоты 21 июля

Встречайте утро с позитивом: утренние анекдоты 21 июля
04:46 Сегодня Телеграф
Самые забавные анекдоты для хорошего настроения на весь день, в которых: про зарядку, друзей и Одессу.

Сегодня решила утром сделать зарядку: несколько раз протерла глаза, зевнула и потянулась.

Мало кто знает, что "Ау!" в переводе на медвежий означает "Обед!".

Одесса. Сема пришел из школы и говорит родителям:

- Мама, папа, нам по математике задали задачу придумать!

Уходит в свою комнату и через полчаса выходит с задачей:

- Гусь весит 15 килограммов, а свинья весит 100 килограммов.

- Семочка, в задаче должно быть не только условие, но и вопрос!

Сема снова уходит, через полчаса возвращается:

- Гусь весит 15 килограммов, а свинья весит 100 килограммов. И что?!

Не грустите вечером: веселые анекдоты 20 июля

Боец пожарной охраны, рискуя жизнью, вынес из горящего банка мешок с миллионом долларов. Где сейчас находится герой, до сих пор неизвестно.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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