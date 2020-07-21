Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 21 июля

Новые уморительные анекдоты, в которых: про друзей, соседей и женщин.

Встречаются как-то вечерком во дворе два жильца соседних домов:

- Спаниель, а почему вы не здороваетесь?

- Извините, такса, не узнал вас без собаки.

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что мыши размножаются гораздо быстрее, если им не мешают ученые из Гарвардского университета.

В международном конкурсе йогов первое место заняла главбух пенсионного фонда Фрося Бормотухина. Она 30 лет живет, затаив дыхание.

- Слушай, недавно вычитал, что какую-то болезнь можно лечить исключительно коньяком...

- О черт, а где ее можно подцепить?!