Лучик позитива в ваш дом: утренние анекдоты 22 июля

- Представь! Сейчас по телевизору показали, как гепард выследил, догнал и съел газель!
- С пассажирами?!
-...мать!!!
- Дорогой, ты что-то сказал?
- Я сказал только то, что твои новые сапоги, которые ты небрежно бросила посреди прихожей, из-за которых я споткнулся, упал, выбил зуб, сломал шкаф и разбил часы... так вот, эти сапоги очень подходят к той шляпке, которую подарила тебе твоя мать!
Экзамен в сельхозакадемии. Профессор спрашивает студента:
- Скажите, а можно ли сделать аборт корове?
Студент с изумлением смотрит на него:
- М-да-а-а, профессор, ну вы влипли в историю...
- Какая прелесть! Это у вас кот или кошечка?
- А вы по ушам не видите?
- Нет.
- Это кролик...