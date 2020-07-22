Лучик позитива в ваш дом: утренние анекдоты 22 июля

Мы подготовили для вас новые анекдоты, в которых: про супружескую жизнь, химчистку и экзамены.

- Представь! Сейчас по телевизору показали, как гепард выследил, догнал и съел газель!

- С пассажирами?!

-...мать!!!

- Дорогой, ты что-то сказал?

- Я сказал только то, что твои новые сапоги, которые ты небрежно бросила посреди прихожей, из-за которых я споткнулся, упал, выбил зуб, сломал шкаф и разбил часы... так вот, эти сапоги очень подходят к той шляпке, которую подарила тебе твоя мать!

Экзамен в сельхозакадемии. Профессор спрашивает студента:

- Скажите, а можно ли сделать аборт корове?

Студент с изумлением смотрит на него:

- М-да-а-а, профессор, ну вы влипли в историю...

- Какая прелесть! Это у вас кот или кошечка?

- А вы по ушам не видите?

- Нет.

- Это кролик...