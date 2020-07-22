Юмор без границ: смешные анекдоты 22 июля

Свежая подборка убойных анекдотов о каннибализме, неряшливых девушках и директоре заправки, которые непременно поднимут Вам настроение.

Когда пробила полночь, Золушка превратилась в тыкву. Но принцу уже было все равно.

Директор заправки имеет 92-го, 95-го и 98-го года рождения.

Никому не нравятся неряшливые девушки. Просто помыть за собой тарелку после еды - это элементарное правило приличия. А то, часом, приходишь к девушке, начинаешь писать в раковину, а там гора немытой посуды. Ты, конечно, деликатно отодвигаешь ее на один край, но неприятный осадочек остается.

Знали ли вы, что человек, разбирающийся в арбузах, постучав в дверь, может понять, хорошие ли хозяева в доме или нет.

Невероятно, но когда бы я ни встречался с женщинами, впоследствии это всегда оказывалось лучшими годами их жизни.