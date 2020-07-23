Проснись и не сердись: утренние анекдоты 23 июля

Очередная подборка самых смешных шуток о росте экономики, мухе в супе и ролевой игре "Доктор и пациент".

Вовочку отправили в театральный кружок.

- Вовочка, покажи чайничек.

- Чайничек могу показать, но из носика пить не советую.

На многочисленные жалобы о плохой организации летнего отдыха власти ответили: "Вы уже и так на карантине хорошо отдохнули".

- Официант, у меня в супе муха!

- Да, действительно. Но я думаю, что ваши опасения беспочвенны: вряд ли столь маленькое насекомое сможет съесть весь ваш суп.

Оптимисты уверены, что счастье есть, пессимисты - что счастья нет, а реалисты знают, что на советах, как стать счастливым, можно хорошо заработать.

Маленький мальчик едет мимо мамы на велосипеде:

- Эй, мама, а я еду без рук! - кричит он, скрываясь за поворотом.

Через минуту он возвращается:

- Эй, мама, а я еду без зуба!