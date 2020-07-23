Проснись и не сердись: утренние анекдоты 23 июля

Вовочку отправили в театральный кружок.
- Вовочка, покажи чайничек.
- Чайничек могу показать, но из носика пить не советую.
На многочисленные жалобы о плохой организации летнего отдыха власти ответили: "Вы уже и так на карантине хорошо отдохнули".
- Официант, у меня в супе муха!
- Да, действительно. Но я думаю, что ваши опасения беспочвенны: вряд ли столь маленькое насекомое сможет съесть весь ваш суп.
Оптимисты уверены, что счастье есть, пессимисты - что счастья нет, а реалисты знают, что на советах, как стать счастливым, можно хорошо заработать.
Маленький мальчик едет мимо мамы на велосипеде:
- Эй, мама, а я еду без рук! - кричит он, скрываясь за поворотом.
Через минуту он возвращается:
- Эй, мама, а я еду без зуба!