Позитив – прежде всего: вечерние анекдоты 23 июля

Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером, в которых: про отношения мужчин и женщин, финансы и детство.

Вчера очередной раз убедился, насколько вредно курить.

Пошел на кухню выкурить сигаретку, а там жена суп варит. Пришлось картошку чистить...

- Спать охота, сил никаких нет. Хочу взбодриться, ничего не помогает.

- Выпей кофе.

- Уже три чашки выпил. Не помогает.

- Ну возьми кредит..

- Доктор, у меня хорошее настроение: хочу ходить по кафе, магазинам и покупать все, что нравится! Что со мной?

- Это у вас зарплата... Пройдет.

В Одессе:

- Фима, или мне кажется, что вы таки ко мне неровно дышите?

- Циля, я вас умоляю! Я астматик, отдайте уже мой ингалятор!..