Позитив – прежде всего: вечерние анекдоты 23 июля

Вчера очередной раз убедился, насколько вредно курить.
Пошел на кухню выкурить сигаретку, а там жена суп варит. Пришлось картошку чистить...
- Спать охота, сил никаких нет. Хочу взбодриться, ничего не помогает.
- Выпей кофе.
- Уже три чашки выпил. Не помогает.
- Ну возьми кредит..
- Доктор, у меня хорошее настроение: хочу ходить по кафе, магазинам и покупать все, что нравится! Что со мной?
- Это у вас зарплата... Пройдет.
В Одессе:
- Фима, или мне кажется, что вы таки ко мне неровно дышите?
- Циля, я вас умоляю! Я астматик, отдайте уже мой ингалятор!..