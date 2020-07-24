Антидот от грусти : уморительные анекдоты 24 июля

Забавные свежие анекдоты о таксисте, Новом году и одесском магазинчике, которые смогут рассмешить даже самых угрюмых.

Если покраснели, но не соврали, то вы — гипертоник, если соврали, но не краснеете, то — политик.

— Мама, можно мне пойти в кино?

— А как же уроки?

— После кино сделаю.

— После кино будет поздно.

— Учиться, мамочка, никогда не поздно!

За каждым великим мужчиной сидит пассажир такси.

У меня есть ощущение, что в ночь на 1 января, люди будут не столько встречать Новый год, сколько ПРОВОЖАТЬ старый 2020-й…

В одесском магазинчике:

— Вы меня оскорбили! Возьмите свои слова обратно!

— Мадам, обратно таки не берем. Могу вам только обменять.