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Антидот от грусти : уморительные анекдоты 24 июля

Антидот от грусти : уморительные анекдоты 24 июля
Обновлено 11:03 Сегодня Телеграф
Забавные свежие анекдоты о таксисте, Новом году и одесском магазинчике, которые смогут рассмешить даже самых угрюмых.

Если покраснели, но не соврали, то вы — гипертоник, если соврали, но не краснеете, то — политик.

Анекдот

— Мама, можно мне пойти в кино?

— А как же уроки?

— После кино сделаю.

— После кино будет поздно.

— Учиться, мамочка, никогда не поздно!

Анекдот 2

За каждым великим мужчиной сидит пассажир такси.

Анекдот 3

У меня есть ощущение, что в ночь на 1 января, люди будут не столько встречать Новый год, сколько ПРОВОЖАТЬ старый 2020-й…

Анекдот 4

Начните утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 24 июля

В одесском магазинчике:

— Вы меня оскорбили! Возьмите свои слова обратно!

— Мадам, обратно таки не берем. Могу вам только обменять.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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