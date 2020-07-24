Антидот от грусти : уморительные анекдоты 24 июля

Если покраснели, но не соврали, то вы — гипертоник, если соврали, но не краснеете, то — политик.
— Мама, можно мне пойти в кино?
— А как же уроки?
— После кино сделаю.
— После кино будет поздно.
— Учиться, мамочка, никогда не поздно!
За каждым великим мужчиной сидит пассажир такси.
У меня есть ощущение, что в ночь на 1 января, люди будут не столько встречать Новый год, сколько ПРОВОЖАТЬ старый 2020-й…
В одесском магазинчике:
— Вы меня оскорбили! Возьмите свои слова обратно!
— Мадам, обратно таки не берем. Могу вам только обменять.