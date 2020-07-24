- Вы родственник этой дамы?
- Да, но очень дальний: нас было двенадцать братьев и сестер. Я был первым ребенком, а она - последним.
- Ты ничего не хочешь мне сказать?
- Я тебя тааак ЛЮБЛЮ!!! Уверен, мы будем жить вместе долго и счастливо!
- Больше ничего?
- Любимая, убери пожалуйста пистолет от моей головы...
- Почемy ты пеpестал встpечаться с той девyшкой?
- У нее плохой вкyс.
- В чем это пpоявляется?
- Она сказала, что я ей не нpавлюсь.
Парень девушке:
— Светка, ты не обидишься?
— Говори уже!
— Эта кофта тебя слегка полнит.
— Ааа, я сниму ее!
— О, Боже! А как этот лифчик тебя полнит! Снимай его скорее!
На Новый год один мальчик загадал, чтобы у него было много телок и еще больше бабок. До сих пор соображает, как сбежать из колхоза...