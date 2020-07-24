Свежая вечерняя подборка анекдотов о дальней родственнице, "полнящей" кофте и бабках с телками.

- Вы родственник этой дамы?

- Да, но очень дальний: нас было двенадцать братьев и сестер. Я был первым ребенком, а она - последним.

- Ты ничего не хочешь мне сказать?

- Я тебя тааак ЛЮБЛЮ!!! Уверен, мы будем жить вместе долго и счастливо!

- Больше ничего?

- Любимая, убери пожалуйста пистолет от моей головы...

- Почемy ты пеpестал встpечаться с той девyшкой?

- У нее плохой вкyс.

- В чем это пpоявляется?

- Она сказала, что я ей не нpавлюсь.

Парень девушке:

— Светка, ты не обидишься?

— Говори уже!

— Эта кофта тебя слегка полнит.

— Ааа, я сниму ее!

— О, Боже! А как этот лифчик тебя полнит! Снимай его скорее!

На Новый год один мальчик загадал, чтобы у него было много телок и еще больше бабок. До сих пор соображает, как сбежать из колхоза...