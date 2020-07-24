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Угорала даже Несмеяна: вечерние анекдоты 24 июля

Угорала даже Несмеяна: вечерние анекдоты 24 июля
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф
Свежая вечерняя подборка анекдотов о дальней родственнице, "полнящей" кофте и бабках с телками.

- Вы родственник этой дамы?

- Да, но очень дальний: нас было двенадцать братьев и сестер. Я был первым ребенком, а она - последним.

Анекдот

- Ты ничего не хочешь мне сказать?

- Я тебя тааак ЛЮБЛЮ!!! Уверен, мы будем жить вместе долго и счастливо!

- Больше ничего?

- Любимая, убери пожалуйста пистолет от моей головы...

Анекдот 2

- Почемy ты пеpестал встpечаться с той девyшкой?

- У нее плохой вкyс.

- В чем это пpоявляется?

- Она сказала, что я ей не нpавлюсь.

Анекдот 3

Парень девушке:

— Светка, ты не обидишься?

— Говори уже!

— Эта кофта тебя слегка полнит.

— Ааа, я сниму ее!

— О, Боже! А как этот лифчик тебя полнит! Снимай его скорее!

Анекдот 4

Антидот от грусти : уморительные анекдоты 24 июля

На Новый год один мальчик загадал, чтобы у него было много телок и еще больше бабок. До сих пор соображает, как сбежать из колхоза...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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