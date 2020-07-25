От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 25 июля

С изюминкой... Должны быть кексы!
С загадками - сканворды!
А вот женщина - должна быть с мозгами.
Парень знакомится с родителями будущей невесты. Папа:
— Толя, выпьете что-нибудь?
— Я не пью.
— Хм-м... Скучно вам будет с Анечкой.
Блондинка в магазине: "Скажите, а чем отличаются эти два мобильных телефона?"Продавец: "Эти два мобильных телефона отличаются тем, что один из них плеер, а другой фотоаппарат".
Студенческая общага. В комнату вбегает девушка и кричит:
— Девчонки, снимайте скорее трусы — к нам мальчишки сейчас в гости придут!
... Вы че делаете, дуры?! С веревки снимайте!
- Ты угадываешь все мои желания … Ты делаешь меня счастливее.
- Еще вискаря?
- Офигеть. Как у тебя это получается?!