От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 25 июля

Начните день с нашими уморительными шуточками о женщине с мозгами, блондинке в магазине и студенческой общаге.

С изюминкой... Должны быть кексы!

С загадками - сканворды!

А вот женщина - должна быть с мозгами.

Парень знакомится с родителями будущей невесты. Папа:

— Толя, выпьете что-нибудь?

— Я не пью.

— Хм-м... Скучно вам будет с Анечкой.

Блондинка в магазине: "Скажите, а чем отличаются эти два мобильных телефона?"Продавец: "Эти два мобильных телефона отличаются тем, что один из них плеер, а другой фотоаппарат".

Студенческая общага. В комнату вбегает девушка и кричит:

— Девчонки, снимайте скорее трусы — к нам мальчишки сейчас в гости придут!

... Вы че делаете, дуры?! С веревки снимайте!

- Ты угадываешь все мои желания … Ты делаешь меня счастливее.

- Еще вискаря?

- Офигеть. Как у тебя это получается?!