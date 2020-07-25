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От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 25 июля

От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 25 июля
Обновлено 07:01 Сегодня Телеграф
Начните день с нашими уморительными шуточками о женщине с мозгами, блондинке в магазине и студенческой общаге.

С изюминкой... Должны быть кексы!

С загадками - сканворды!

А вот женщина - должна быть с мозгами.

Анекдот

Парень знакомится с родителями будущей невесты. Папа:

— Толя, выпьете что-нибудь?

— Я не пью.

— Хм-м... Скучно вам будет с Анечкой.

Анекдот 2

Блондинка в магазине: "Скажите, а чем отличаются эти два мобильных телефона?"Продавец: "Эти два мобильных телефона отличаются тем, что один из них плеер, а другой фотоаппарат".

Анекдот 3

Студенческая общага. В комнату вбегает девушка и кричит:

— Девчонки, снимайте скорее трусы — к нам мальчишки сейчас в гости придут!

... Вы че делаете, дуры?! С веревки снимайте!

Анекдот 4

Угорала даже Несмеяна: вечерние анекдоты 24 июля

- Ты угадываешь все мои желания … Ты делаешь меня счастливее.

- Еще вискаря?

- Офигеть. Как у тебя это получается?!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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