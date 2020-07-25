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Посмейтесь от души: веселые анекдоты 25 июля

Посмейтесь от души: веселые анекдоты 25 июля
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф
Прикольная подборка смешных анекдотов, в которых: про доктора, незамужних девушек и следователи.

Пожар в больнице. Пожарные все потушили. Подходят к главврачу: — Есть жертвы. В подвале было трое. Двоих мы откачали, одного не смогли. Главврач теряет сознание. Его откачивают и спрашивают, что с ним. — Ребята, у нас там морг вообще-то.

Я же тебе русским языком сказала "Буду через 5 минут!!" Что ты мне перезваниваешь каждые пол часа???!!!

От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 25 июля

— Мама, я все съел! — Вот поэтому мы и хотим, чтобы ты уже жил отдельно.

— Ты чего сейчас делаешь? — Занимаюсь общественно полезным трудом. — Каким? — Никому не мешаю.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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