Посмейтесь от души: веселые анекдоты 25 июля

Прикольная подборка смешных анекдотов, в которых: про доктора, незамужних девушек и следователи.

Пожар в больнице. Пожарные все потушили. Подходят к главврачу: — Есть жертвы. В подвале было трое. Двоих мы откачали, одного не смогли. Главврач теряет сознание. Его откачивают и спрашивают, что с ним. — Ребята, у нас там морг вообще-то.

Я же тебе русским языком сказала "Буду через 5 минут!!" Что ты мне перезваниваешь каждые пол часа???!!!

— Мама, я все съел! — Вот поэтому мы и хотим, чтобы ты уже жил отдельно.

— Ты чего сейчас делаешь? — Занимаюсь общественно полезным трудом. — Каким? — Никому не мешаю.