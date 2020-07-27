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Понедельник, 27.07.2020
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Зарядитесь хорошим настроением перед рабочими буднями: утренние анекдоты 27 июля

Зарядитесь хорошим настроением перед рабочими буднями: утренние анекдоты 27 июля
07:00 Сегодня Телеграф
Зарядитесь позитивом с самого утра с нашей юморной подборкой анекдотов, а которых о противоположностях, вторую волну пандемии и минусы удаленки.

- Доча, теперь поиграем в противоположности. Я называю слово, а ты - его полную противоположность. Итак, день?

- Ночь.

- Минус?

- Плюс.

- Веселый?

- Трезвый.

- Хм... Эм, счастливый?

- Закодированный.

- Сара, мне вчера хотели дать по морде!

- Откуда ты знаешь?

- Потому что таки дали!

- А что ж ты говоришь, что хотели?

- Так если бы не хотели, разве дали бы?!

- Папа, это правда, что в некоторых странах Востока жених не знает, кто его жена, пока не женится?

- Это в любой стране сынок! И у нас тоже...

Стоит девушка у дверей военкомата и плачет.

- Что, жениха в армию забрали? - спрашивает часовой.

- Да. Всех пятерых!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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