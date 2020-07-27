Зарядитесь хорошим настроением перед рабочими буднями: утренние анекдоты 27 июля

- Доча, теперь поиграем в противоположности. Я называю слово, а ты - его полную противоположность. Итак, день?
- Ночь.
- Минус?
- Плюс.
- Веселый?
- Трезвый.
- Хм... Эм, счастливый?
- Закодированный.
- Сара, мне вчера хотели дать по морде!
- Откуда ты знаешь?
- Потому что таки дали!
- А что ж ты говоришь, что хотели?
- Так если бы не хотели, разве дали бы?!
- Папа, это правда, что в некоторых странах Востока жених не знает, кто его жена, пока не женится?
- Это в любой стране сынок! И у нас тоже...
Стоит девушка у дверей военкомата и плачет.
- Что, жениха в армию забрали? - спрашивает часовой.
- Да. Всех пятерых!