Позитивная пауза рассмешит даже страуса: анекдоты 27 июля

Самые уморительные шутки о мужчинах-джентльменах, выговоре жены и мужике в тюрьме, которые сделают Ваш день.

- Почему мужчина открывает и закрывает женщине дверь в машине? Скажете, джентльмен?

- Пф-ф-ф… Чтоб дверью не хлопала!

Посадили мужика в тюрьму. Заходит он в камеру и обращается к зэкам:

-Здорово, козлы!

Зэки его отпинали хорошенько, а затем объяснили, кто такие козлы.

-Ну так бы сразу и сказали, а то налетели, как петухи!

— Как это случилось?

— Меня жена бросила!

— Ну не стоило из-за этого прыгать со 2-го этажа!

— Вы не поняли, доктор! ОНА МЕНЯ БРОСИЛА, А НЕ УШЛА ОТ МЕНЯ!

Возвращаясь из гостей, жена выговаривает мужу:

- Мало того, что ты нажрался и уснул, когда хозяйка пела арию, так ты еще проснулся, когда она брала верхнее "си" и сказал: "Впустите наконец эту собаку"!..

Два мужика долго спорят, вдруг один сдается и говорит:

- Твоя взяла...

- У кого!?