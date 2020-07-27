Позитивная пауза рассмешит даже страуса: анекдоты 27 июля

- Почему мужчина открывает и закрывает женщине дверь в машине? Скажете, джентльмен?
- Пф-ф-ф… Чтоб дверью не хлопала!
Посадили мужика в тюрьму. Заходит он в камеру и обращается к зэкам:
-Здорово, козлы!
Зэки его отпинали хорошенько, а затем объяснили, кто такие козлы.
-Ну так бы сразу и сказали, а то налетели, как петухи!
— Как это случилось?
— Меня жена бросила!
— Ну не стоило из-за этого прыгать со 2-го этажа!
— Вы не поняли, доктор! ОНА МЕНЯ БРОСИЛА, А НЕ УШЛА ОТ МЕНЯ!
Возвращаясь из гостей, жена выговаривает мужу:
- Мало того, что ты нажрался и уснул, когда хозяйка пела арию, так ты еще проснулся, когда она брала верхнее "си" и сказал: "Впустите наконец эту собаку"!..
Два мужика долго спорят, вдруг один сдается и говорит:
- Твоя взяла...
- У кого!?